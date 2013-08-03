«طيبة» تعلن نتائج قبول التحويل الداخلي والخارجي

عبدالعزيز المعيرفي (المدينة المنورة)

أعلنت جامعة طيبة نتائج تحويل الطلاب بين كلياتها، وخارجها بين الجامعات الأخرى، مشيرة إلى أنه يتوقف القبول النهائي فيها على إجراء اختبارات أو مقابلات شخصية في تخصصات التربية الفنية والتربية البدنية واللغة الإنجليزية وذلك للطلاب والطالبات المحولين من داخل وخارج الجامعة.وذكرت أنه يجري التنسيق على مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية والتي ستكون بعد عيد الفطر المبارك مع الأقسام، موضحة أن قبول تحويل الطلاب القادمين من خارج الجامعة لا يعتبر نهائيا إلا بعد الموافقة على التحويل. وأهابت الجامعة الطلبة المقبولين بإرفاق المستندات وهي صورة من الهوية الوطنية، صورة الشهادة الثانوية، كشف درجات رسمي من الجامعة المحولين منها، مؤكدة على أهمية عدم سحب الملفات من الجامعة المحول منها إلا بعد صدور الموافقة النهائية على التحويل من قبل جامعة طيبة، إضافة إلى مراجعة موقع الجامعة للاطلاع على أسماء المقبولين.