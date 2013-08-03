إسعاف المحافظات

نشكر جهودكم القيمة وتفانيكم في العمل وحرصكم الشديد على مباشرة الحوادث، وإنقاذ الأرواح بفضل الله ولكن عدد من المحافظات والقرى وبعض الطرق السريعة في منطقة المدينة المنورة تشكو من غياب مراكز للهلال الأحمر، ما يتسبب في مأس وفقدان أرواح وتفاقم إصابات خصوصا في حوادث المرور، لذا وجب عليكم أن تسارعوا لإنشاء مراكز للقرى التابعة لهذه المحافظات.ومع التوسع العمراني الذي تشهده المنطقة بات من الضروري جدا أن تتوسعوا في إقامة مراكز جديدة وزيادة كوادركم من أجل السيطرة على الحوادث لاسمح الله أو حالات مرظية تستوجب سرعة التدخل فمتى نرى ذلك.خالد الجابري