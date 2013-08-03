أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

إسعاف المحافظات

Google+ Print
إسعاف المحافظات إسعاف المحافظات
نشكر جهودكم القيمة وتفانيكم في العمل وحرصكم الشديد على مباشرة الحوادث، وإنقاذ الأرواح بفضل الله ولكن عدد من المحافظات والقرى وبعض الطرق السريعة في منطقة المدينة المنورة تشكو من غياب مراكز للهلال الأحمر، ما يتسبب في مأس وفقدان أرواح وتفاقم إصابات خصوصا في المرور، لذا وجب عليكم أن تسارعوا لإنشاء مراكز للقرى التابعة لهذه المحافظات.ومع التوسع العمراني الذي تشهده المنطقة بات من الضروري جدا أن تتوسعوا في إقامة مراكز جديدة وزيادة كوادركم من أجل السيطرة على الحوادث لاسمح الله أو حالات مرظية تستوجب سرعة التدخل فمتى نرى ذلك.خالد الجابري

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية