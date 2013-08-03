أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

استئناف تنفيذ نفق سلطانة بعد العيد

Google+ Print
استئناف تنفيذ نفق سلطانة بعد العيد استئناف تنفيذ نفق سلطانة بعد العيد

 مهل العوفي (المدينة المنورة)

أعلن وكيل أمانة منطقة المدينة المنورة للدراسات والإشراف المهندس عدنان السيد أن العمل في تنفيذ نفق أبو بكر الصديق (تقاطع طريق سلطانة وطريق الأمير عبدالمجيد) سيستأنف مع دخول شهر شوال المقبل، مرجعا توقف المشروع ستة أشهر إلى ظهور مياه جوفية بالموقع، جرى معالجتها، كما اعترض المشروع وجود عبارة جرى معالجتها ببناء أخرى بديلة عنها. وكشف المهندس السيد أنه جرى إلزام المقاول المنفذ للمشروع بتوقيع إقرار لإنهاء المشروع خلال سنة من الآن. وكان أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر قام قبل أشهر عدة بجولة تفقدية لنفق أبوبكر الصديق (طريق سلطانة تقاطع طريق الأمير عبدالمجيد) ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الحيوي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية