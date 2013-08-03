استئناف تنفيذ نفق سلطانة بعد العيد

مهل العوفي (المدينة المنورة)

أعلن وكيل أمانة منطقة المدينة المنورة للدراسات والإشراف المهندس عدنان السيد أن العمل في تنفيذ نفق أبو بكر الصديق (تقاطع طريق سلطانة وطريق الأمير عبدالمجيد) سيستأنف مع دخول شهر شوال المقبل، مرجعا توقف المشروع ستة أشهر إلى ظهور مياه جوفية بالموقع، جرى معالجتها، كما اعترض المشروع وجود عبارة جرى معالجتها ببناء أخرى بديلة عنها. وكشف المهندس السيد أنه جرى إلزام المقاول المنفذ للمشروع بتوقيع إقرار لإنهاء المشروع خلال سنة من الآن. وكان أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر قام قبل أشهر عدة بجولة تفقدية لنفق أبوبكر الصديق (طريق سلطانة تقاطع طريق الأمير عبدالمجيد) ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الحيوي.