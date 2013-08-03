«النقل» تفتح مظاريف ترسية مشروع طريق العاقول

خالد الجابري (المدينة المنورة)
أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة أن فرع وزارة النقل بالمنطقة فتح مظاريف ترسية مشروع ازدواج طريق القصيم القديم وتقاطعه مع طريق العاقول يوم الـ20 من رمضان الجاري، وهي الآن بصدد دراسة العروض المقدمة للمشروع، مبينة أنه سيجري إبلاغ الإمارة عن تكاليفه ومدة تنفيذه وآلية المتابعة فور الانتهاء من إجراءات الترسية. وكانت إمارة منطقة المدينة المنورة أصدرت توجيهات لإدارة الطرق والنقل والمرور والأمانة باتخاذ وسائل السلامة المؤقتة للوقاية من الحوادث حرصا على سلامة مرتادي طريق العاقول، وحثت وزارة النقل على سرعة إنها الترسية والبدء بالتنفيذ. وأوضح الناطق الإعلامي في إمارة المنطقة محمد مصطفى بن سيف صالح، «أنه وإشارة إلى بيان إمارة المنطقة حول مشروع ازدواجية طريق العاقول الذي تضمن إفادة إدارة الطرق والنقل حول فتح مظاريف ترسية المشروع بتاريخ 29/7/1434هـ، لافتا إلى أنه وفي إطار الحرص على الشفافية، تود الإمارة أن توضح أنها تابعت مع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة موضوع الترسية وفق الموعد المحدد من قبلهم سابقاً، إلا أنها تلقت إفادتهم بأنه بتاريخ 16/7/1434هـ، تم بحث الموضوع، وأن الإجراءات تتطلب تأجيل فتح المظاريف إلى شهر رمضان المبارك، بسبب إجراء تنظيمي أدى إلى فصل هذا المشروع لكي يتم طرحه على حدة، وهذا يتطلب طرحه من جديد، حيث حدد موعد لفتح المظاريف يوم 20/9/1434هـ».وأفاد صالح إن الإمارة مستمرة بمتابعتها لسير إجراءات تنفيذ المشروع، مبينا أنها ستوضح حين الترسية تكلفة المشروع ومدة التنفيذ وستتابع عملية التنفيذ أولاً بأول. يذكر أن تدخل الإمارة، جاء بعد أن أغلق مواطنو حي العاقول الطريق المار بحيهم ذا الاتجاه الواحد، مشيرين إلى أنه ظل يشهد حوادث مروعة، أودت بحياة الكثيرين، مما دعاهم إلى إغلاقه بالحجارة والبراميل الشهر المنصرم، مطالبين بإنشاء طريق جديد ومزدوج.وعلى الفور زار أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان الحي والتقى بمواطني حي العاقول، وطمأنهم باهتمامه شخصيا بالأمر، كما وجه سموه فرع النقل بالمدينة بضرورة إيجاد حل لمشكلة الطريق، الأمر الذي جعل فرع النقل بالمدينة يعلن عن إنشاء طريق مزدوج تلبية لمطالب أهالي حي العاقول.