رسل السلام الكشفي يحتضن الرحالة المغربي الخراض

سامي المغامسي (المدينة المنورة)
احتضن مركز رسل السلام الكشفي الرمضاني لخدمة الزوار في المدينة المنورة مؤخرا، الرحالة المغربي والقائد الكشفي بحسين الخراض، الذي حط رحالة في طيبة الطيبة، والتقى بمدير عام التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، بحضور رئيس قسم النشاط الكشفي في تعليم المنطقة صالح محمد صالح ومدير الإعلام التربوي عمر البرناوي وعدد من قادة المركز الكشفي والكشافة المشاركين في المركز.وهنأ المدير العام للتعليم في المنطقة الرحالة الخراض بسلامة الوصول فيما قدم الأخير لمحة عن الكشافة المغربية وموجز لرحلته التي سيجوب خلالها (18) دولة عربية وإسلامية ويزرع خلالها مائة شجرة تعبيرا على الأخوة والسلام ويختتمها بالعودة سالما غانما لمسقط رأسه مدينة (أغادير) بالمملكة المغربية في رحلة مسير على الأقدام ستستمر لمدة عامين، وفي ختام اللقاء قدم المدير العام للتعليم بمنطقة المدينة المنورة الاستاذ ناصر العبدالكريم هدية تذكارية للرحالة الخراض متمنيا له التوفيق والسداد في رحلته، فيما أهدى الرحالة للمدير العام باج الكشفية المغربية.وثمن القائد الكشفي المغربي بحسين الخراض جهود كشافة رسل السلام بالمملكة في مراكز خدمة المعتمرين والزوار في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيدا بما يقدم في تلك المراكز الكشفية الرمضانية من خدمات.ونوه بأهمية القيام بمثل هذه الأعمال التطوعية من أجل تنمية الشباب ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم من جميع النواحي ومؤكدا أن مشاركة هؤلاء الشباب في هذا البرامج الإنسانية والاجتماعية وفي هذا الشهر الكريم عمل إنساني جليل كون هذا العمل يأتي من صميم أعمال الكشافة ومشاركاتهم الفعالة وخبراتهم الطويلة وماعرف عن الكشافة السعودية من جهود في خدمة ضيوف الرحمن في مواسم الحج، وأضاف إن رسالة الكشافة وأهدافها تحث على العمل وخدمة الآخرين.وأبدى الرحالة الخراض سعادته بما تشهده المملكة من رقي وتطور وما يشهده الحرمين الشريفين من مشروعات تنموية وخدمات جليلة لراحة وطمأنينة المعتمرين والزوار شاكرا للجميع حسن الضيافة وكرم الاستقبال، مشيرا إلى أن وجهته المقبلة ستكون إلى دولة اليمن ومنها إلى دول مجلس التعاون الخليجي بدءا بدولة عمان.