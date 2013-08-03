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محافظ ينبع يعد البطاطس والبليلة في البسطات الرمضانية

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محافظ ينبع يعد البطاطس والبليلة في البسطات الرمضانية محافظ ينبع يعد البطاطس والبليلة في البسطات الرمضانية

 أحمد الأنصاري (ينبع)

حرص محافظ ينبع مساعد السليم خلال جولته على البسطات الرمضانية في المحافظة البارحة الأولى، على مشاركة الباعة في إعداد الطعام وقلي البطاطس وتحضير البليلة.وقال لهم: «عملكم شرف لنا جميعا وأنتم ترفعون الرأس»، وتجاذب أطراف الحديث معهم، مؤكدا أن العمل باليد مهنة الأجداد والأسلاف. وأثنى السليم على القائمين على البسطات، حاضا إياهم على الحفاظ على هذه العادة الجميلة والمشاركة في عيد الفطر المبارك من خلال البسطات والأركان الشعبية البسيطة إحياء لليالي العيد القديمة، متمنيا أن تؤتى الأنشطة الرمضانية البسيطة أهدافها من ترفيه وسعادة للمواطن والمقيم.

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