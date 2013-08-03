اعتماد 24 مركزا صحيا للعمل خلال العيد

تدشين مستوصف حي باقدو للرعاية الأولية في شوال

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

اعتمد مدير عام الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله بن علي الطائفي 24 مركزا تقدم خدمات صحية أولية مستمرة للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر. وأوضح مساعد المدير العام للصحة العامة بالإنابة الدكتور حسن الذبياني أن المراكز التي ستعمل داخل المدينة هي النصر، الجرف، سيد الشهداء، السلام، الحرة الشرقية، وعيرة، العزيزية، الخضر، الحرة الغربية، قباء، الخالدية، الهجرة، مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ويعمل مركز صحي باب جبريل كامل الفترة، ويعمل مركز الصافية حتى نهاية شهر رمضان، أما فيما يتعلق بالمراكز الصحية خارج المدينة المنورة، فهي ثلاثة مراكز صحية داخل مدينة ينبع ومركزان صحيان داخل مدينة العلا، إضافة إلى المراكز الصحية في كل من: بدر، خيبر، الحناكية، المهد، العيص، والفقير.إلى ذلك، يفتتح مدير عام الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله بن علي الطائفي مركز صحي باقدو للرعاية الصحية الأولية خلال شوال المقبل. وكان الطائفي تفقد مبنى المركز برفقة مساعده للصحة العامة بالإنابة الدكتور حسن الذبياني، ومدير برامج الرعاية بالمديرية الدكتور حسام المويس مساء أمس الأول. وبدأت الجولة باطلاعه على أقسامه المختلفة واستمع إلى شرح مفصل عن خدمات المركز وأقسامه التي تحتوي على العيادات العامة وعيادة الأسنان وقسم المختبر والصيدلية ومركز التطعيمات وقسمي التوعية الصحية والأمراض المزمنة. وطالب مدير صحة المدينة الدكتور عبدالله الطائفي خلال الزيارة المسؤولين بسرعة إنهاء الترتيبات اللازمة تمهيدا لتدشينه خلال شهر شوال حسب التوقيت المحدد مسبقا، لسرعة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين بمخطط باقدو شرقي المدينة المنورة فور الانتهاء من التجهيزات الطبية ودعمه بالقوى العاملة.