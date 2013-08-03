هيئة المدينة تكلف 300 عضو للعمل في العيد

عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

أعد فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطة عمل ميدانية ينفذها أكثر من 300 عضو يعملون خلال إجازة عيد الفطر المبارك وذلك في المنطقة المركزية والمجمعات التجارية والأماكن العامة التي يرتادها الأهالي والزوار بهدف الحفاظ على الذوق العام ولقضاء إجازتهم بأمان واطمئنان. وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الشيخ سليمان العنزي أن الفرع تلقى دعما مؤخرا بعدد (15) سيارة حديثة مجهزه للعمل الميداني.