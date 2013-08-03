حرم أمير المدينة المنورة تتفقد جمعية طيبة النسائية

مها البدراني (المدينة المنورة)

زارت حرم أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان، سمو الأميرة لولوة بنت أحمد بن مساعد السديري البارحة الأولى، جمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية في مقرها بحي الهدا بالمدينة المنورة. وجالت على أقسام الجمعية، مستمعة لشرح عن نشاطاتها وإنجازاتها، وتفقدت معهد طيبة وحاضنة الأعمال التابعتين للجمعية.من جهتها، عبرت رئيسة مجلس إدارة جمعية طيبة النسائية إيمان بنت عبدالقادر فلاتة عن تقديرها لزيارة الأميرة لولوة بنت أحمد السديري، وعدتها تأكيدا لما توليه من اهتمام لكل ما يصب في مصلحة التنمية الاجتماعية. وكانت الجمعية وزعت خلال شهر رمضان مجموعة من السلال الغذائية، وذلك وفقا لبرنامج الدعم المالي والاجتماعي لعدد 1400 أسرة مستفيدة.وأوضحت رئيسة مجلس الإدارة إيمان بنت عبدالقادر فلاتة أن عملية التوزيع كانت عن طريق توزيع كوبونات للشراء المباشر من المراكز التجارية، بالإضافة إلى توزيع بعض المواد العينية التي وصلت للجمعية من أهل الخير.وأوضحت فلاتة بأن الجمعية دأبت على توفير الدعم للأسر من خلال عملية البحث الاجتماعي، والوقوف على احتياجاتهم، والتنسيق مع أهل الخير لتلبية تلك الاحتياجات.