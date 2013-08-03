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بالصور| فريق "خير للغير" ينظم معرض ملابس بالغردقة

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بالصور| فريق "خير للغير" ينظم معرض ملابس بالغردقة بالصور| فريق "خير للغير" ينظم معرض ملابس بالغردقة

كتب : صلاح عبدالله السبت 03-08-2013 00:42

نظم فريق "خير للغير"، معرض ملابس مستعمله، بأسعار مخفضة، بمنطقه زرزاره بالغردقة.

وقال أمير كمال، أحد أعضاء الفريق:" قمنا بتوزيع عدد كبير من الملابس بأسعار مخفضة جدا لا تتجاوز الثلاث جنيهات، وحققنا مبيعات كبيرة، والأموال التي يتم جمعها من بيع الملابس تستخدم في تجهيز العرائس ونظافة المدينة".

وأضاف: "رؤيتنا أن نصبح مؤسسه شبابية متكامله، لكل فرد فيها دور وأثر كبير في مجاله، ونهدف بأن يكون لنا فروع في جميع المحافظات، موضحًا أن مبادئ الفريق هي عدم الانتماء لأي حزب أو مؤسسه أو اتجاه سياسي، وتفعيل دور الشباب الإيجابي".

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