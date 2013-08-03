أهالى الكوادى بالمنوفية يطالبون بفض اعتصام الإخوان

كتب- عاشور حمدى منذ 1 ساعة 29 دقيقة

نظم المئات من أهالى قرية الكوادى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية وقفة احتجاجية بموقف القرية أمام مستشفى المشرق ومسجد أبو بكر تاييدا للقوات المسلحة والفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية من أجل فض الاعتصامات التى أقامها أنصار المعزول.

قام المتظاهرون بإقامة منصة أمام موقف القرية مزودة بمكبرات الصوت التى قاموا من خلالها بتشغيل الأغانى الوطنية ، ورددوا هتافات مؤيدة للجيش والفريق أول عبدالفتاح السيسى " السيسى أسد الميدان وراك وراك يابطل " ، " مش هنسيبها للبلطجية مصر هتفضل للحرية " ، " الجيش والشعب إيد واحدة " ، " شرطة وشعب وجيش إيد واحدة " ، وحمل المتظاهرون لافتات مؤيدة للجيش ومطالبة يتنفيذ خارطة الطريق، بالإضافة غلى رفع صور الفريق أول عبدالفتاح السيسى .