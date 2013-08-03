وقفتان تضامنيتان فى ذكرى إحياء يوم القدس العالمى بكفر الشيخ

شهد دوران النصر أمس الجمعة، وقفتين تضامنيتين إحياء ذكرى يوم القدس العالمى، حيث تواجد عدد من القوى الثورية فى الوقفة الأول، وتواجد عدد آخر من القوى الشعبية فى وقفة ثانية بدوران النصر بمدينة كفر الشيخ، حملوا اللافتات والأعلام المصرية والعلم الفلسطينى، وصورة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وتم توزيع كتيب عن القدس ومكانة القدس.

وأكد نعيم المصرى أمين حزب الكرامة بمركز كفر الشيخ" من القوى الثورية "أن القضية الفلسطينية لن تموت بالنسبة لمصر فمنذ قبل جمال عبد الناصر وحتى الآن الشغب المصرى يساند القضية الفلسطينية، ولن تضيع القضية برحيل الإخوان ولن تضيع القضية بوجود أو عدم وجود حماس أو الإخوان.

وأشار الدكتور إكرامى حمدى منسق منظمة مصر أولاً بكفر الشيخ، إننا نساند القضية الفلسطينية ولن نتنازل عن الأقصى.

وأضاف أشرف صحصاح "عضو الاتحاد العام للسياحة ونائب رئيس غرفة الدلتا للسياحة من القوى الشعبية" إن إحياء ذكرى يوم القدس العالمى أمر واجب على كل عربى وخاصة المصرى، لأن المصريين يحملون هموم القضية وهى فى القلب ولن ينسى المصريون يوما القضية.