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أنصار مرسي ينهون تظاهرهم أمام «المخابرات الحربية» ويعودون لـ«رابعة»

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أنصار مرسي ينهون تظاهرهم أمام «المخابرات الحربية» ويعودون لـ«رابعة» أنصار مرسي ينهون تظاهرهم أمام «المخابرات الحربية» ويعودون لـ«رابعة»
عادت مسيرة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في الساعات الأولى من صباح السبت، إلى مقر اعتصام رابعة العدوية، بعد التظاهر أمام مبنى المخابرات الحربية. كانت مسيرة أنصار مرسي، وصلت لمبنى المخابرات الحربية، مساء الجمعة، ضمن جمعة «كسر الإنقلاب»، وردد المتظاهرون عدة هتافات منها: «يسقط حكم العسكر»، و«ارحل يا سيسي». وأطلق أنصار مرسي، الألعاب النارية في الهواء، أمام مقر المخابرات الحربية، وأذاعوا بيانًا عبر مكبرات الصوت طالبوا فيه بالوقوف ضد ما سموه «اعتداءات الجيش»، وضرورة الثبات لحين عودة مرسي. الجدير بالذكر أن العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، سبق أن حذر من التظاهر أمام مبنى إدارة المخابرات الحربية بصفة خاصة، والمنشآت العسكرية بصفة عامة.  

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