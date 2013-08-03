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«تمرد»: «الإخوان» يستخدمون «رابعة العدوية» قاعدة لانطلاق الأعمال الإرهابية

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«تمرد»: «الإخوان» يستخدمون «رابعة العدوية» قاعدة لانطلاق الأعمال الإرهابية «تمرد»: «الإخوان» يستخدمون «رابعة العدوية» قاعدة لانطلاق الأعمال الإرهابية
قال حسن شاهين، المتحدث الإعلامي باسم حملة «تمرد» إنه «لا بد من أن يفرق العالم بين الاعتصامات السلمية التي يحق لها التعبير عن رأيها والتي يجب علينا أن ندعمها ونكفل لها حق التظاهر، وإبداء الرأي السلمي وبين الاعتصامات المسلحة التي تروِّع الآمنين». وتابع «شاهين»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»،: «بديع وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي استغلوا اعتصام إشارة رابعة العدوية كقاعدة لانطلاق أعمالهم الإرهابية، ومازلنا ندعم فكرة فض هذا الاعتصام بالقانون وعدم استخدام العنف إلا مع من يوجه سلاحًا في وجه جندي أو مواطن».  

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