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بالصور| انطلاق أوبرا "أساطين الغناء في نورمبرج" لفاجنر خلال مهرجان سالزبورج في النمسا

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بالصور| انطلاق أوبرا "أساطين الغناء في نورمبرج" لفاجنر خلال مهرجان سالزبورج في النمسا بالصور| انطلاق أوبرا "أساطين الغناء في نورمبرج" لفاجنر خلال مهرجان سالزبورج في النمسا

كتب : عمرو عز الدين منذ 10 دقائق

انطلقت الأوبرا الغنائية "أساطين الغناء في نورمبرج"، للموسيقار الألماني ريتشارد فاجنر، أمس الجمعة، خلال مهرجان سالزبورج السنوي المقام حاليا في النمسا، خلال الفترة ما بين التاسع عشر من يوليو الماضي، وحتى الأول من سبتمبر المقبل.

أوبرا "أساطين الغناء في نورمبرج" تتكون من ثلاثة فصول، وضع موسيقاها وكلماتها ريتشارد فاجنر وهي الأوبرا الكوميدية الوحيدة التي ألفها فاجنر، وأكثر مؤلفاته إنسانية وأقربها إلى قلوب الجماهير.

جدير بالذكر أن النسخة الحالية من مهرجان سالزبورج هي النسخة الثالثة والتسعين، حيث بدأ الاحتفال بهذا المهرجان عام 1920، ويستمر لمدة خمس أسابيع، وتعرض خلاله العديد من الأعمال الموسيقية والدرامية، ويركز المهرجان هذا العام على عرض أعمال موسيقية لكل من فاجنر وفيردي.

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