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إصابة إياراميندي ' نفسية ' بسبب الرهبة من اللعب لريال مدريد

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إصابة إياراميندي ' نفسية ' بسبب الرهبة من اللعب لريال مدريد إصابة إياراميندي ' نفسية ' بسبب الرهبة من اللعب لريال مدريد

مدريد، (إفي): كشفت تقارير إعلامية اليوم أن سبب إصابة اللاعب الصاعد أسيير إياراميندي، الوافد الجديد لفريق ريال مدريد الإسباني، "نفسية" ومرتبطة بالضغط الشديد الواقع عليه بعد انتقاله من ريال سوسييداد مقابل 40 مليون يورو.

وذكرت قناة (لاسيكستا) نقلا عن مصادر طبية بأن إصابة إيارا (23 عاما) العضلية التي تعرض لها خلال الاعداد للموسم الجديد سببها نفسي بسبب التوتر والرهبة الشديدة.

وشارك إيارا أساسيا خلال 45 دقيقة من المباراة الأولى ضمن الاستعدادات الصيفية للريال امام بورنموث الإنجليزي (6-0) ثم شارك أساسيا للمرة الثانية امام ليون الفرنسي (2-2) لكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سحبه بشكل اضطراري لتعرضه للإصابة بعد 34 دقيقة.

ومن حينها تغيب الصفقة الجديدة عن باقي مباريات الميرينجي، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي (1-0) وامام لوس أنجليس الأمريكي (3-1).

ويواصل اللاعب الباسكي برنامج علاجه، جزء كبير منه نفسي، ولكن من المتوقع أن يغيب عن باقي مباريات معسكر الولايات المتحدة، مما يثير المخاوف حول مستواه في الموسم الجديد.

وفي المقابل بات نجم خط الوسط المخضرم تشابي ألونسو قريبا من العودة بعد تماثله للشفاء من آلام الظهر، وكذلك المدافع الفرنسي المتألق رافائيل فاران الذي يتعافى من إصابة بالفخذ.

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