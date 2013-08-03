اشتباكات عنيفة بين جيش المهدى وعصائب أهل الحق بمدينة الصدر شرقى بغداد

اندلعت اشتباكات عنيفة بين "جيش المهدى" التابع للتيار الصدرى بزعامة السيد مقتدى الصدر وعصائب "أهل الحق" المنشقة عن التيار بزعامة الشيخ قيس الخزعلى، مساء أمس الجمعة، بمدينة الصدر شرقى العاصمة بغداد، وذكر مصدر مطلع أن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة جرت مساء الجمعة، بين جيش المهدى وعصائب أهل الحق قرب جامع الحكمة بمدينة الصدر، مشيرا إلى أنه لم يعرف حتى الآن أسباب الاشتباكات بين الجانبين وحصيلة الضحايا، وأضاف المصدر أن القوات الأمنية المرابطة فى القطاعات القريبة من الجامع لم تتدخل لإيقاف الاشتباكات التى مازالت مستمرة.