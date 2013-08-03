أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

مركز شرطة جبل علي يختتم حملة إفطار صائم

Google+ Print
مركز شرطة جبل علي يختتم حملة إفطار صائم مركز شرطة جبل علي يختتم حملة إفطار صائم

اختتم مركز شرطة جبل علي حملة (إفطار صائم) التي تهدف إلى مد جسور التواصل مع إفراد المجتمع في شهر رمضان المبارك، وقد قام المركز بتوزيع 700 وجبة إفطار على الصائمين في المساجد بالمنطقة الحرة في جبل علي والمنطقة الصناعية ومجمع دبي للاستثمار.

وأشار العقيد عبدالله البناي، مدير المركز، إلى أهمية تنويع قنوات التواصل مع أفراد المجتمع والاحتفاء بهذه المناسبة الدينية العزيزة التي تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيزها مع جميع شرائح المجتمع لإبراز الصورة المشرفة لرجل الشرطة، الأمر الذي يؤدي إلى تقوية العلاقة بين الشرطة وأفراد المجتمع، وترسيخ الإخاء، ونشر القيم الإنسانية لمجتمع الإمارات.

وأوضح العقيد البناي أن فريق عمل برئاسة العقيد محمد ناصر آل رحمة، نائب مدير المركز، اشتمل على الملازم ثان عبيد السبوسي، والوكيل أول عبدالله الزبير، والرقيب عمر علي، والشرطي عبدالله موسى، قام بتوزيع الوجبات على الصائمين.

وأثنى العقيد البناي على الدور الكبير الذي قام به أفراد المركز وعلى القائمين على الحملة الهادفة إلى إفطار الصائم ودورها في تعزيز القيم الإنسانية وبث روح الألفة وحب الخير والتكافل بين الجميع من خلال تقديم وجبة الإفطار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية