مركز شرطة جبل علي يختتم حملة إفطار صائم

اختتم مركز شرطة جبل علي حملة (إفطار صائم) التي تهدف إلى مد جسور التواصل مع إفراد المجتمع في شهر رمضان المبارك، وقد قام المركز بتوزيع 700 وجبة إفطار على الصائمين في المساجد بالمنطقة الحرة في جبل علي والمنطقة الصناعية ومجمع دبي للاستثمار.

وأشار العقيد عبدالله البناي، مدير المركز، إلى أهمية تنويع قنوات التواصل مع أفراد المجتمع والاحتفاء بهذه المناسبة الدينية العزيزة التي تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيزها مع جميع شرائح المجتمع لإبراز الصورة المشرفة لرجل الشرطة، الأمر الذي يؤدي إلى تقوية العلاقة بين الشرطة وأفراد المجتمع، وترسيخ الإخاء، ونشر القيم الإنسانية لمجتمع الإمارات.

وأوضح العقيد البناي أن فريق عمل برئاسة العقيد محمد ناصر آل رحمة، نائب مدير المركز، اشتمل على الملازم ثان عبيد السبوسي، والوكيل أول عبدالله الزبير، والرقيب عمر علي، والشرطي عبدالله موسى، قام بتوزيع الوجبات على الصائمين.

وأثنى العقيد البناي على الدور الكبير الذي قام به أفراد المركز وعلى القائمين على الحملة الهادفة إلى إفطار الصائم ودورها في تعزيز القيم الإنسانية وبث روح الألفة وحب الخير والتكافل بين الجميع من خلال تقديم وجبة الإفطار.