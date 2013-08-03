«رمضان عجمان» يستقطب شرائح المجتمع للعام السابع

أطلق المجلس التنفيذي في امارة عجمان منذ سبع سنوات فعاليات "رمضان عجمان تقوى وايمان" وهي مجموعة من البرامج والانشطة الدينية والروحية والرياضية والثقافية والاجتماعية تنظم على مدار شهر رمضان الكريم ووجدت هذه الفعاليات اشادة كبيرة من الجمهور بل واصبحت سمة تتميز بها امارة عجمان خلال الشهر الفضيل، واجرت (البيان) استطلاع اراء اهالي عجمان عن مدى نجاح برامج فعاليات رمضان عجمان في تلبية طموحات الناس خلال الشهر الكريم؟ وما هي الافكار والمقترحات لإضافة فعاليات جديدة؟ وما هي ابرز الفعاليات التي وجدت استحسانا لدي الجمهور؟ وما هو الجديد للعام الحالي ضمن فعاليات رمضان عجمان؟

إحياء الشهر الفضيل

بداية افاد المهندس سعيد سيف المطروشي امين عام المجلس التنفيذي ورئيس اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان بأن الانطلاقة الأولى لفعاليات (رمضان عجمان) كانت في شهر رمضان عام 1428 هـ الموافق للعام 2007، برعاية كريمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حيث جاءت هذه الفعاليات تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وحرصه على توفير نشاطات رمضانية تستلهم الروح الإيمانية للشهر الفضيل بصفته رمزاً للرحمة والعطاء والتآخي بين المسلمين.

واضاف ومن هنا جاءت الفعاليات منسجمة مع هذه الأهداف ومتنوعة لتغطي طيفاً واسعاً من اهتمامات الناس.