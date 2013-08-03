«خيرية دبي» توزع 40 ألف زكاة فطر علـى الأسر المتعففة

وزعت جمعية دبي الخيرية كسوة العيد على خمسة آلاف حالة من الرجال والنساء والأيتام، وبلغت قيمة الكسوة 224 ألف درهم، إضافة إلى توزيع الكسوة على ألفي حالة تبرعت بها إحدى الشركات، فيما تعتزم جمعية دبي الخيرية توزيع زكاة الفطر عيناً على 40 ألف أسرة، بعد ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك في كل من الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة.

صرح بذلك أحمد محمد مسمار أمين السر بجمعية دبي الخيرية، مشيراً إلى أنه تم توزيع كسوة عيد الفطر على الحالات المسجلة لدى الجمعية، إضافة إلى الحالات المسجلة في اللجنة النسائية من مطلقات وأرامل.

وقال إن الجمعية ستقوم باستلام زكاة الفطر من الجمهور نقداً وعيناً، ثم إخراجها عيناً إعمالاً للسنة النبوية المشرفة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع الجمعيات الخيرية بإشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لتحديد قيمة الزكاة بعشرين درهماً.

وأضاف أن الجمعية دأبت منذ إنشائها على تقديم العديد من البرامج الخيرية والإنسانية داخل الدولة وخارجها، تشمل المشاريع المستمرة والمشاريع الموسمية التي تنفذ في شهر رمضان وعيد الفطر أو عيد الأضحى.

وأكد أحمد مسمار أن شهر رمضان المبارك في هذا العام شهد تميزاً في جمعية دبي الخيرية، حيث شملت برامج جمعية دبي الخيرية خلال الشهر الكريم توزيع المير الرمضاني على 15 ألف أسرة داخل الدولة من المواطنين والمقيمين، وإفطار الصائم الذي يعد من المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك من كل عام داخل الدولة وخارجها.