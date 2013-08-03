«كهرباء دبي» توفر لمتعامليها تطبيقات ذكية لمستقبل مستدام

قطعت هيئة كهرباء ومياه دبي شوطاً كبيراً في التحول من الحكومة الالكترونية الى الحكومة الذكية وذلك من خلال تطويرها واعتمادها أحدث الحلول والتطبيقات التقنية التي ساهمت وبشكل ملموس في تلبية رغبات متعامليها إضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات بعيداً عن الوسائل التقليدية. وفي هذا الإطار بادرت الهيئة بتقديم أحدث خدماتها الإلكترونية للمتعاملين عبر موقعها الالكتروني ومن خلال الهواتف والاجهزة الذكية منذ عام 2010 لتسهيل وصول متعامليها الى الخدمات الذكية المطلوبة وتحقيق نقلة نوعية من حيث الخدمات المقدمة وتوفيرها على مدى أربعة وعشرين ساعة وسبعة أيام في الاسبوع.

وأكد سعيد محمد الطاير عضو مجلس الادارة المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة بقوله: ان مبادرة الهيئة في مجال تطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية جاءت تطبيقاً لمبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف الى ضمان وصول أحدث الخدمات للمتعاملين في أي موقع بيسر وسهولة بما من شأنه الاسهام في تعزيز ثقة المتعاملين والاسهام في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وزيادة الإنتاجية وتقديم خدمات عالية الجودة لكافة متعاملينا. وذلك من منطلق دورنا كمؤسسة مستدامة على مستوى عالمي، حيث تسهم الهيئة بشكل فعال في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الإمارة من خلال توفير الإمدادات المستمرة والمستقرة للكهرباء والمياه تحقيقاً لرؤية إمارة دبي.

وأشار الى انه انسجاماً مع استراتيجيتها للتنمية المستدامة وتلبية تطلعات متعامليها وتعزيز راحتهم قامت الهيئة بإطلاق العديد من المبادرات والحملات التي تلبي احتياجاتهم وتضمن نشر الوعي بأهمية استخدام الخدمات الذكية التي توفرها متبنية بذلك أحدث الحلول التكنولوجية المتطورة لإتمام معاملاتها، حيث أطلقنا مؤخرا "الفاتورة الخضراء" والتي يتم إرسالها للمتعاملين عبر البريد الإلكتروني، وذلك في إطار التزام الهيئة بتوفير أعلى درجات الخدمة للمتعاملين، إضافة إلى حماية البيئة للأجيال القادمة. وبلغ عدد المسجلين في الخدمة (73909) متعاملين، حيث تمكن هذه الخدمة متعاملي الهيئة من استلام واستعراض فواتيرهم عبر البريد الإلكتروني وتُعد "الفاتورة الخضراء" نسخة من الفاتورة الورقية التقليدية التي ترسل للمتعامل.