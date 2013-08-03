مركز تنمية القادة في «الداخلية» يبحث التعاون مع جامعة هارفارد

بحث مركز تنمية القادة ورعاية المبدعين، التابع للأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سبل تعزيز التعاون ومجالات الشراكة مع جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأميركية؛ خلال زيارة قام بها وفد من المركز برئاسة الرائد الدكتور عمر إبراهيم آل علي؛ رئيس قسم تقييم الكفاءات في المركز.

وتم خلال الزيارة استعراض مجالات تطوير وتنمية الكفاءات القيادية والاستراتيجية لقيادات وزارة الداخلية، من خلال عقد دورات تدريبية من قبل الجامعة لضباط وزارة الداخلية.

وسلم الوفد نسخة من كتاب (إدارة التغيير من الواقع الميداني) من إعداد اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى الجامعة.

يذكر أن الوفد ضم في عضويته كلاً من الرائد الدكتور علي عبدالله الغفلي؛ رئيس قسم العمليات بإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة أبوظبي، والرائد فهد إسماعيل الحوسني، رئيس قسم رعاية المبدعين بالمركز.