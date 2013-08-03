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"شيراتون جميرا" يوزع وجبات إفطار على سائقي التاكسي

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"شيراتون جميرا" يوزع وجبات إفطار على سائقي التاكسي "شيراتون جميرا" يوزع وجبات إفطار على سائقي التاكسي

احتفل فندق شيراتون جميرا خلال شهر رمضان المبارك بحملة قام خلالها بتوزيع وجبات إفطار يومية على سائقي التاكسي في دبي في خطوة تبرز معاني وقيم الشهر الكريم. وتعد هذه الخطوة ضمن حملة شملت كل فنادق ستاروود في الشرق الأوسط التي تبلغ 30 فندقاً ومنتجعاً.

وخلال ساعة الإفطار يقوم موظفو وكوادر الفندق بتوزيع وجبات الإفطار التي يعدها الطهاة في الفندق على سائقي التاكسي الذين يمرون من مدخل الفندق أو أولئك الذين يقومون بتوصيل الضيوف.

وتضمنت الوجبات تشكيلة متنوعة من الأطعمة والعصائر الرمضانية وشارك في الحملة موظفي الفندق كافة من مختلف الدوائر والأقسام.

يذكر أن الفندق ينظم سنوياً العديد من الأنشطة والفعاليات خلال شهر رمضان المبارك مستوحاة من معاني الشهر الكريم وقيم مجتمع الإمارات في التكاتف.

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