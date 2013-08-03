عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع رئيس المنظمة العربية للسياحة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في مكتبه بديوان عام الوزارة، مساء أمس، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية.

وتم خلال المقابلة بحث مجالات التعاون بين دولة الإمارات والمنظمة خاصة في المجال السياحي.

وأثنى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على الدور الذي تقوم به المنظمة العربية للسياحة في تفعيل السياحة العربية البينية وتحقيق التكامل بين الدول العربية في القطاع السياحي.

من جانبه أطلع الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهداف ونشاطات المنظمة وعلى التعاون القائم مع الجهات المختصة بالدولة وعبر عن فخره واعتزازه بما تشهده الإمارات من نهضة واهتمام كبير في القطاع السياحي. حضر المقابلة وليد الحناوي الأمين العام المساعد للمنظمة العربية للسياحة.