11 وفاة في حوادث السير بدبي منذ بداية رمضان

سجلت نيابة السير والمرور بدبي 11 حالة وفاة منذ بداية شهر رمضان جراء ستة حوادث مرورية منفصلة. وأكد المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة أول رئيس نيابة السير والمرور في دبي وفاة 4 أشخاص بينهم طفل رضيع وإصابة امرأة بإصابة جسمانية بليغة من جراء حادث تصادم بليغ بين مركبتين، في تمام الساعة 9:45 من مساء يوم الخميس الماضي على شارع الشيخ زايد، بعد الجسر رقم 7 باتجاه العاصمة أبوظبي.

وفي التفاصيل كشف المستشار الفلاسي عن أن الحادث وقع وفق المعاينة الأولية المشتركة في مكان الحادث بين نيابة السير والمرور ممثلة بعضو النيابة المناوب راشد الغملاسي وكيل نيابة، وضباط وضباط صف مرور مركز شرطة جبل علي، وبحسب ما أدلى به بعض شهود العيان، عندما توقفت سيدة أردنية تقود مركبة ذات دفع رباعي بشارع الشيخ زايد وتحديداً جهة المسرب الثالث الى اليسار، نتيجة عطل مفاجئ بالإطار الخلفي الايسر، حيث نزلت السائقة من مركبتها وحاولت تنبيه السائقين القادمين من الخلف، وفي هذه الأثناء جاءت مركبة خفيفة من الخلف لتصطدم بقوة بمركبة السيدة، الامر الذي أدى الى اندفاع مركبة السيدة لمسافة 40 مترا باتجاه المسرب الأيمن واندفاع الخفيفة جهة المسرب الأيسر.

وكشف ان احد السائقين ممن حضروا قبل الحادث طلب من السائقة عدم التوقف وإخراج المركبة نظرا لخطورة المكان.

وأكد وفاة أربعة أشخاص من جراء الحادث وجميعهم من المركبة الخفيفة وهم من الجنسية اليمنية وبياناتهم على النحو الآتي (السائق 34 سنة. مرافق 60 سنة. مرافقة 28 سنة. طفل يبلغ من العمر تسعة 9 شهور/ ابن السائق)، بالاضافة الى إصابة امرأة 55 سنة كانت برفقة السائق المتوفى بإصابة جسمانية بليغة (نقلت بالنجدة الجوية) بينما لم تصب السيدة الأردنية والتي كانت خارج المركبة برفقة بعض من أفراد أسرتها جهة كتف الطّريق لحظة وقوع الحادث.

ممارسات

كشف المستشار الفلاسي عن تسجيل نيابة السير والمرور بدبي 11 حالة وفاة منذ بداية شهر رمضان الفضيل جراء ستة حوادث مرورية منفصلة، الأول كان لشاب إماراتي في حادث تدهور، والثاني لشاب آسيوي في حادث تدهور واحتراق مركبة، والثالث كان وفاة شخص دهساً، والرابع حادث اقتحام المطعم، والخامس وفاة شخص دهساً، والسادس الحادث الذي وقع مساء الأمس.