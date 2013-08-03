فاعلة خير تتبرع بـ 100 ألف درهم لنزلاء المؤسسات العقابية المعسرين

أشاد العميد علي الشمالي، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالعمل الإنساني الذي يقوم به أفراد المجتمع للتخفيف من معاناة النزلاء والنزيلات الذين تقطعت بهم السبل، خاصة أولئك الذين دخلوا السجن في قضايا مدنية أو قضايا مالية وترتب عليهم دفع مبالغ مالية لجهات أو لأشخاص، حيث إن بعض نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي من المعسرين والمعسرات وليس لديهم الأموال لإنهاء تلك الالتزامات.

وثمن المبادرة الإنسانية التي قامت بها فاعلة خير إماراتية، تبرعت بمبلغ 100 ألف درهم مساهمة منها في شراء تذاكر سفر للنزلاء المعدمين، إيماناً منها بأن شهر رمضان المبارك هو شهر الخيرات وتفريج الكربات، مؤكداً أن هذه اللفتة الإنسانية من فاعلة الخير تعكس اهتمامها بالعمل الإنساني والاجتماعي ومساعيها الحثيثة لدعم هذه الفئة من المجتمع.

وأشار العميد الشمالي إلى أن قسم الرعاية الإنسانية في المؤسسات العقابية، ساهم في مساعدة وحل العديد من المشاكل لمختلف الجنسيات من النزلاء، خاصة الحالات التي تستحق تقديم المساعدات المالية والعينية، مناشداً أفراد المجتمع بجميع شرائحه مد يد العون للنزلاء المفرج عنهم، وذلك من خلال قبولهم والعمل على دمجهم بالمجتمع ليعودوا عناصر فاعلة في خدمة الوطن، وتقديم الدعم اللازم لأسرهم، من خلال حساب مصرفي في بنك دبي الإسلامي للتبرع لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، على اسم الحساب: حكومة دبي- تبرعات للنزلاء- القيادة العامة لشرطة دبي وعلى رقم ( IBAN) الحساب المصرفي الدولي001520032270001 AE042078 .