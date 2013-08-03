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السلطات العراقية تفرض حظرًا للتجول فى كركوك بحثًا عن مطلوبين

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السلطات العراقية تفرض حظرًا للتجول فى كركوك بحثًا عن مطلوبين السلطات العراقية تفرض حظرًا للتجول فى كركوك بحثًا عن مطلوبين
أعلنت محافظة كركوك، شمالي العراق، الجمعة، عن فرض حظر التجوال بالمدينة، يمتد من منتصف ليلة الجمعة حتى عصر السبت لمدة 15 ساعة، حيث ستخضع جميع منازل المدينة للتفتيش، بحثًا عن مسلحين ومطلوبين وأسلحة. وقال محافظ كركوك، نجم الدين كريم، في بيان، إن فرض حظر التجوال جاء بقرار من اللجنة الأمنية التي يرأسها، ووفقا للصلاحيات الممنوحة لها ويهدف إلى الحفاظ على أرواح وممتلكات مواطني كركوك. ودعا المحافظ السكان إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، حفاظا على حياتهم وممتلكاتهم وردع الإرهاب ومخططاتهم الخائبة، ولأخذ خطوات استباقية، قررنا منع دخول وخروج المركبات. وقال مصدر أمني رفيع في كركوك إن قوات الشرطة والأجهزة الأمنية دخلت في حالة استنفار قصوى لتنفيذ عملية أمنية في جميع أحياء كركوك، تقوم خلالها بتفتيش كل المنازل بحثا عن الأسلحة والمسلحين والمطلوبين. كانت كركوك قد تعرضت مؤخرًا لهجمات عدة بسيارات مفخخة وقنابل أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من السكان أعنفها استهدف مقاه ما تسبب في مقتل عدد من روادها وأغلبهم من الشباب.  

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