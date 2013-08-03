الحلقة (24) من "خلف الله": تعيين نور الشريف نائبًا لـ"فريدة" في رئاسة شركاتها

كتب : أحمد العميد منذ 21 دقيقة

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "خلف الله"، طرد فريدة التي تقوم بدورها الفنانة صبا مبارك، حاتم شقيق زوجها السابق، وذلك بعد أن كشف لها "خلف الله" الذي يقوم بدوره الفنان "نور الشريف" حقيقة التجارة التي كان يمارسها زوجها ومحاولات شقيقه حاتم مواصلتها وورث تجارته والأسلحة التي يخزنها قدري في مكان ومليئ بالألغام.

كما استغاثت فريدة بخلف الله كي يعينها على تجاوز المحنة التي وقعت فيها بعد وفاة زوجها قدري، والديون التي تراكمت على مجموعة شركاته، وبعد معارضة خلف الله البقاء مع فردة ومعاونتها على إنهاء الأزمة المالية التي وقعت فيها قبلها بعد إلحاح منها، ومن ثم حضر الاجتماع الذي حددته فريدة وجلس بجوارها، وقررت تعيين خلف الله نائبا لرئيس مجلس إدارة مجموعة شركات زوجها، وبعد أن اعترض أشقاء زوجها ومن بينهم حاتم، طردتهم من الشركة وألغت انتدابهما في مجلس الإدارة، واستدعت أمن الشركة والشرطة لتنفيذ قرار طردهما.

وفي أول اجتماع لخلف الله مع أعضاء مجلس الإدارة الذين عرضوا عليه ملفات الإدارة وكل ما يخص الشؤون المالية، وطرحوا أمامه الحلول المقترحة لتجاوز الأزمة المالية، اختار من بين الحلول المقترحة حلًا بدمج إحدى الشركات المملوكة للمجموعة.