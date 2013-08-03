بالفيديو.. تصنيع «طائرة» مزودة بكاميرا في «رابعة» لـ«كسر تعتيم الإعلام»

صنع عدد من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، في ميدان رابعة العدوية، طائرة بنظام التحكم عن بعد، وتم تزويدها بكاميرا لتصوير ميدان رابعة العدوية، لتصوير المتواجدين في محيطه.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وقال عدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين الذين صنعوا هذه الطائرة، الجمعة، إنها وسيلة لتصوير أعداد المعتصمين لكسر التعتيم الإعلامي، بحيث تلتقط كاميرا الطائرة الأعداد والحشود القادمة إلى ميدان رابعة العدوية، للمشاركة في مليونيات الجماعة.
>وأوضح إسلام محمد، أحد شباب «الإخوان» لـ«المصري اليوم»، أن الطائرة صممها أحد أنصار مرسي ممن يعملون بالهندسة الميكانيكية لتصوير المشاركين في المليونية التي نظمتها الجماعة، الجمعة، ومدى توافد الملايين عليها، ولنقل الصورة واضحة للعالم بعدم وجود أسلحة أو غرف تعذيب للرد على الشائعات التي أطلقها المغرضون مؤخراً، حسب قوله.
>وأضاف «محمد» أن الطائرة جيدة وتحلق على ارتفاع كبير والتحكم فيها دقيق وتتميز بدرجة استقرار مناسبة.
>في السياق نفسه، تداول عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي فيديو على «يوتيوب»، يظهر مرحلة الاختبار للطائرة المصنعة بواسطة أنصار مرسي المتواجدين في «رابعة».
>وتباينت ردود الفعل في التعليقات المصاحبة للفيديو، فكتب «صلاح أحمد»: «هما دول الجهلة الرجعيين اللي عايزين يرجعونا1400 سنة ورا، دي هدية للمغيبين اللي بيرددوا كلام وهما مش فاهمينه»، بينما رد «محمد هشام»: «الطيارة دي بتتباع في أي مكتبة، وكل اللي عملوه إنهم ركبوا كاميرا صغيرة بس».
>وقال «أحمد عز»: «أنا من مؤيدي الشرعية وضد الانقلاب العسكري، لكن الطيارة دي اسمها Quadcopter يعني طيارة هيليكوبتر بأربع ريش، ودي بتتباع جاهزة من محال (الألعاب/ الهوايات)، وفيه منها مجهز بمنصة لتثبيت كاميرا، يعني مش اختراع إن حد يشتريها، وعلى كل حال ربنا يوفقهم لما فيه الخير وإن شاء الله الفرج قريب».
>وقال عدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين الذين صنعوا هذه الطائرة، الجمعة، إنها وسيلة لتصوير أعداد المعتصمين لكسر التعتيم الإعلامي، بحيث تلتقط كاميرا الطائرة الأعداد والحشود القادمة إلى ميدان رابعة العدوية، للمشاركة في مليونيات الجماعة.
>وأوضح إسلام محمد، أحد شباب «الإخوان» لـ«المصري اليوم»، أن الطائرة صممها أحد أنصار مرسي ممن يعملون بالهندسة الميكانيكية لتصوير المشاركين في المليونية التي نظمتها الجماعة، الجمعة، ومدى توافد الملايين عليها، ولنقل الصورة واضحة للعالم بعدم وجود أسلحة أو غرف تعذيب للرد على الشائعات التي أطلقها المغرضون مؤخراً، حسب قوله.
>وأضاف «محمد» أن الطائرة جيدة وتحلق على ارتفاع كبير والتحكم فيها دقيق وتتميز بدرجة استقرار مناسبة.
>في السياق نفسه، تداول عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي فيديو على «يوتيوب»، يظهر مرحلة الاختبار للطائرة المصنعة بواسطة أنصار مرسي المتواجدين في «رابعة».
>وتباينت ردود الفعل في التعليقات المصاحبة للفيديو، فكتب «صلاح أحمد»: «هما دول الجهلة الرجعيين اللي عايزين يرجعونا1400 سنة ورا، دي هدية للمغيبين اللي بيرددوا كلام وهما مش فاهمينه»، بينما رد «محمد هشام»: «الطيارة دي بتتباع في أي مكتبة، وكل اللي عملوه إنهم ركبوا كاميرا صغيرة بس».
>وقال «أحمد عز»: «أنا من مؤيدي الشرعية وضد الانقلاب العسكري، لكن الطيارة دي اسمها Quadcopter يعني طيارة هيليكوبتر بأربع ريش، ودي بتتباع جاهزة من محال (الألعاب/ الهوايات)، وفيه منها مجهز بمنصة لتثبيت كاميرا، يعني مش اختراع إن حد يشتريها، وعلى كل حال ربنا يوفقهم لما فيه الخير وإن شاء الله الفرج قريب».