مصرع مواطن في مشاجرة بين عائلتين بسوهاج

لقي مواطن مصرعه في استبكات بالأسلحة النارية بين عائلتين بسوهاج .

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج اخطاراً من مركز شرطة العسيرات ، يفيد تلقيهم بلاغا بوقوع مشاجرة واطلاق أعيرة نارية بناحية الرشايدة دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنها بين بعض أفراد عائلتي (العمارنة – الحساسنة) تبادلا خلالها اطلاق الاعيرة النارية بسبب خلافات سابقة بينهما.

وقد نتج عن ذلك اصابة (محمود عبد العزيز صديق) 27 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية وينتمي للعائلة الاولى – بطلق ناري بالجانب الايسر بالبطن وتم نقله لمستشفى جرجا المركزي وتوفي فور وصوله ، كما نتج أيضا تلفيات بسيارتين ملك الطرف الاول نتيجة تبادل اطلاق الاعيرة النارية.

وبسؤال أهل المتوفي اتهموا (حسين عبد الحكيم صابر) 58 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية وينتمي للعائلة الثانية باطلاق اعيرة من سلاح ناري كان بحوزته نتج عنه اصابة المجني عليه التي أودت بحياته.

> كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2648 جنح المركز لسنة 2013 ، جاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .