تمرد المنوفية وائتلاف الثوار يبدأن حملة “وطن نظيف”

نظمت مساء اليوم حملة تمرد بالمنوفية بمشاركة ائتلاف ثوار المنوفية اولى جولاتها فى حملة “وطن نظيف ” التى اعلنت الحملة عن بداها منذ عدة أيام وسط اقبال من اهالى المنوفية على المشاركة فى الحملة .

حيث قام الاعضاء مساء اليوم بازالة الكتابات العشوائية التى قاموا بكتابتها هم واهالى المحافظة على حوائط الديوان العام لمحافظة المنوفية وفى اماكن الاعتصام امام مبنى السنترال العمومى بمدينة شبين الكوم .

فى الوقت الذى اكد فية ” احمد يسرى ” عضو ائتلاف ثوار المنوفية : ان الحملة تهدف الى تنظيف عدد كبير من شوارع المحافظة والى استعادة روح الهدوء بعد الاجواء السياسية التى عاشتها المحافظة خلال الاسابيع الماضية .

واضاف يسرى ان الحملة سوف تزيد من نشاطها خلال الايام الماضية من اجل الوصول الى اكبر عدد من الاهالى ولتعريفهم باهمية العمل الاهلى .