وقفة لشباب "الميدان الثالث" في أسيوط

كتب : سعاد أحمد منذ 38 دقيقة

نظم العشرات من النشطاء السياسيين وأعضاء القوى الثورية والسياسية بأسيوط، ممن أطلقوا على أنفسهم حركة "الميدان الثالث"، وقفة احتجاجية على "ما يفعله العسكر والإخوان"، على حد تعبيرهم.

وقال عبدالله جلال المتحدث باسم الحركة بأسيوط، إن هدفهم من إنشاء الحركة هو "تحقيق الأهداف الحقيقية التى من أجلها قامت ثورة 25 يناير، وهي "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، والتى لم يتحقق منها شيء حتى الآن".

وقام المشاركون بتوزيع المنشورات التى تطالب بتطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، ومحاكمة قيادات الإخوان وعزلهم سياسيا، إضافة إلى وجود إعلام مستقل ليس له أية اتجاهات سياسية.

كان عدد من النشطاء السياسيين بأسيوط قد أعلن عن تدشين حركة "الميدان الثالث"، والتى تهدف إلى تحقيق أهداف ثورة 25 يناير.