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أنصار "المعزول" يطلقون الشماريخ أمام مديرية أمن الإسماعيلية في مسيرة "مصر ضد الانقلاب"

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أنصار "المعزول" يطلقون الشماريخ أمام مديرية أمن الإسماعيلية في مسيرة "مصر ضد الانقلاب" أنصار "المعزول" يطلقون الشماريخ أمام مديرية أمن الإسماعيلية في مسيرة "مصر ضد الانقلاب"

كتب : إنجي هيبة منذ 4 دقائق

اتجه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى مقر مديرية أمن محافظة الإسماعيلية، خلال مشاركتهم في فعاليات مليونية " ضد الانقلاب"، وأطلقوا الصواريخ والشماريخ في الهواء، مرددين "الله اكبر" وهتافات أخرى معادية للفريق أول عبدالفتاح والجيش والشرطة، مطالبين بعودة "مرسي" للحكم.

وأكد شاهد عيان على اشتعال النيران في عمارة سكنية بطريق شبين الكوم أثناء مرور المسيرة بالمنطقة في اتجاه المديرية.

وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها وتم تزويد عدد وحدتي المطافئ والإسعاف في محاولة للسيطرة على الموقف الراهن.

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