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الأهالي يرشقون "الإخوان" بالحجارة أثناء تنظيمهم مظاهرات بالإسماعيلية

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الأهالي يرشقون "الإخوان" بالحجارة أثناء تنظيمهم مظاهرات بالإسماعيلية الأهالي يرشقون "الإخوان" بالحجارة أثناء تنظيمهم مظاهرات بالإسماعيلية

كتب : إنجي هيبة منذ 3 دقائق

رشق أهالي العشريني وحي السلام بنطاق حي ثاني بمحافظة الإسماعيلية، مؤيدي المعزول بالحجارة احتجاجا منهم على تنظيم "الإخوان" لمظاهرات " ضد الانقلاب".

وكان أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالإسماعيلية نظوما اليوم مسيرات انطلقت من مسجد الصالحين، واستغلوا خلالها الأطفال، لكسب مزيد من التعاطف، وسط إدانة من قبل منظمات المجتمع المدني والحقوقي.

وناشدت حركة كفاية الإسماعيليه جميع الأطراف السياسية ضبط النفس وعدم الانسياق إلى العنف والعنف المضاد، كما ناشدت الانتقالية بفض الاعتصام غير السلمي في حدود الدستور والقانون.

وأكدت أن حديث البعض عن الحلول السياسية والمصالحة الوطنية مع من يهدد السلم والأمن القومي ويسعى لفرض رأيه بالقوة ضد الإرادة الشعبية، ويمارس ترويع المواطنين ومحاولة جر البلاد إلى الفتنة والصراع والحرب الأهلية، يكون جهلا بالحقائق ومزايدات سياسية عقب ثورة شعبية أزاحت نظام إخواني يرعى الإرهاب بكافة أشكاله ومنها تنامي العمليات الإرهابية في سيناء ودعمها.

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