الحلقة (24) من "لن أطلب الطلاق": عبد الله يعترف لنوال بزواجه من أخرى

كتب : سارة محمد الجمعة 02-08-2013 22:29

في الحلقة (24) من مسلسل "لن أطلب الطلاق"، تقوم زوجة خالد الجديدة بالأكل على السرير، مثلما كان يفعل مع زوجته السابقة حنان، وتحاول نوال أن تعرف ما يضايق زوجها، ولكنه يرفض الإجابة عليها.

وفي مشهد آخر، يظهر عبد الله وحنان في شقتهما الجديدة، ويحاول إقناعها بأن الشقة ستكون مؤقته، ويعترف عبد الله لنوال بأنه تزوج عليها، مما يسبب لها صدمة، وتطلب منه الطلاق.

ويتشاجر نايف مع أحد أصدقاء سندس، بعد أن شاهده يتحدث معها، ويضربه، وتتصل بيوسف أخيه وتخبره عما حدث معها في الجامعة، وتطلب منه أن يحل الموضوع مع أخيه، ويذهب نايف إلى سندس ويحاول الاعتذار لها ولكنها ترفض الحديث معه وتغلق الباب في وجهه.