الحلقة (23) من "الصقر شاهين": "تيم حسن" يستحوذ على سوق السمك

كتب : ربيع ممدوح الجمعة 02-08-2013 22:40

كشفت أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل "الصقر شاهين"، إصرار "شاهين" على الانتقام من "فؤاد القرش"، والاستحواذ على سوق السمك، ومنع "فؤاد" من بيع سمكة واحدة في السوق.

وأظهرت الأحداث اتفاق "شاهين"مع "عويس" على الاتفاق مع أكبر تجار السمك الذين يشترون السمك من "فؤاد القرش"، وهو المعلم "البوري"، على أن يشتري منهم السمك بأسعار أقل من "فؤاد" شرط ألا يشتري سمكة واحدة منه، فوافق "البوري".

في المقابل كشفت الأحداث عن إصرار "نوال"على قتل زوجها "حسان" واتفقت مع "منذر" أن يقتله، من أجل أن تتخلص منه ويتزوج هو "ليلى".

على جانب آخر، ساعدت "سميرة" "شاهين" للوصول إلى "ياسين البدري"، تاجر المخدرات الكبير الذي كان يعمل مع "فؤاد"، ولكنه انقلب عليه بعد أن عمل "فؤاد" لحسابة الخاص، وقابل "شاهين" "البدري" وقال له إنه مستعد لفعل أي شيء من أجل تحقيق أهدافه، وهو الانتقام من "فؤاد القرش".

فيما ذهبت "أشجان" ابنة "فؤاد القرش" إلى منزل زوجها "عويس" لتعيش معه رغم رفض "فؤاد" و"منذر"، ويذهب "منذر" ويضرب "عويس" ويأخذ أخته معه بالقوة، الأمر الذي دفع "عويس" و"شاهين" للتوجه بعدد من رجالهم إلى منزل "فؤاد" لتنتهي أحداث الحلقة على "منذر" وهو يطلق النار في الهواء ضد "شاهين" و"عويس".

مسلسل "الصقر شاهين" من بطولة تيم حسن ورانيا فريد شوقي وشيرين عادل وأحمد زاهر، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، وتأليف إسلام يوسف.