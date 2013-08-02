الحلقة (24) من "نكدب لو قلنا مبنحبش": مرض هند يسبب أزمة بين دوللي ومريم

كتب : سارة سعيد الجمعة 02-08-2013 22:41

شهدت أحداث الحلقة (24) من مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش"، انهيار دوللي بعد علمها بأن ابنتها هند، مريضة بالسرطان، وقامت بتحطيم اللوحات الموجودة بمنزلها، وذهبت إلى مريم ونهرتها بشدة بسبب معرفتها بمرض ابنتها وعدم إخبارها به.

ودعت مريم، مروان وابنه رياض لمطعمها لتعرفه على أولادها، وتحاول الاتصال بدوللي ولكنها لا تجيب، والتقى آدم عالمة الفلك أميرة مختار، في مطعم والدته، وأتت ياسمين بوالدها شريف إلى المطعم أثناء وجود رياض، ما تسبب في غضب مريم، التي تركت ضيوفها بالمطعم ورحلت.

وحاول الجميع الاتصال بمريم ودوللي ولكنهما لم يجيبا، ثم أتت مريم لمنزلها وطلبت من مروان أن يترك رياض ليبيت معها.

يذكر أن مسلسل " نكدب لو قلنا مبنحبش" من تأليف تامر حبيب، وإخراج غادة سليم، وبطولة يسرا، ومصطفى فهمي، ورجاء الجداوي، وأمينة خليل، وعمرو صالح، وأحمد حاتم.