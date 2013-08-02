الحلقة (24) من "الداعية": صاحب القناة يعرض على خديجة الزواج

كتب : سهيلة حامد الجمعة 02-08-2013 22:47

شهدت أحداث الحلقة (24) من مسلسل "الداعية"، عرض صاحب القناة التي يعمل بها يوسف، الزواج من خديجة، زوجة حسن بعد طلبها الطلاق، كما عرض عليها تقديم برنامج اجتماعي بالقناة.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورة لنسمة بصحبة سفير يحتسي الخمر، وأثارت الصورة حفيظة يوسف ، بينما أكدت نسمة ليوسف أن "الحرب ستبدأ".

طلب يوسف من صاحب القناة أن يخبر حسن بأن يطلق خديجة، لكن حسن رفض تدخل أحد في الأمر، كما أكدت خديجة لصاحب القناة، أن طلب الطلاق من حسن ليس له علاقة بقبول أو رفض الزواج منه.

أخبرت مروة، زوجها مروان أنها حامل، وواجهتهم مشكلة في كيفية إبلاغ يوسف بالأمر، وانتهت الحلقة بذهاب والد يوسف إلى مكتبه ليخبره بأن مروة تزوجت.