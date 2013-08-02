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الحلقة (21) من مسلسل "خيبر": "المقداد" يقتل "ابن أبي الحقيق"

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الحلقة (21) من مسلسل "خيبر": "المقداد" يقتل "ابن أبي الحقيق" الحلقة (21) من مسلسل "خيبر": "المقداد" يقتل "ابن أبي الحقيق"

كتب : ربيع ممدوح منذ 44 دقيقة

كشفت أحداث حلقة اليوم من المسلسل التاريخي "خيبر" عن مقتل أكبر أعداء الإسلام من اليهود، وهو "سلام بن أبي الحقيق" وكان محتميا داخل حصون "خيبر".

وكشفت أحداث الحلقات السابقة أن "سلام بن أبي الحقيق" من أكابر مجرمي اليهود الذين حشدوا الأحزاب ضد المسلمين في غزوة الخندق، فلما فرغ المسلمون من غزوة "بني قريظة" طالب "المقداد" من الرسول صلى الله عليه وسلم في التسلل هو ومجموعة من الرجال داخل حصون خيبر للتخلص من "ابن أبي الحقيق" فأزن لهم الرسول.

وتقدم "المقداد" ومعه مجموعة من رجال المسلمين باتجاه خيبر وتسلقوا أسوار الحصن حتى وصل "المقداد" إلى بيت "الحقيق" فدخل عليه وطعنه بسيفه.

فيما استعد المسلمون بجيش ضخم وتوجهوا به لغزو "خيبر" أكبر حصون اليهود في جزيرة العرب.

يذكر أن المسلسل تدور أحداثه في إطار تاريخي، حول غزوة "خيبر" التي قادها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم ضد اليهود، في العام السابع من الهجرة النبوية.

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