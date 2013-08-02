إخوان البحيرة: "عاوزين تعرفوا الفرق شوفوا الزيت"

البحيرة ـ جمال ضرغام منذ 1 ساعة 53 دقيقة

نشرت بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" صورة بها زجاجتين " زيت " تموينى ، عبروا من خلالها عن الفارق بين حكم الرئيس المعزول محمد مرسى وحكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء ، وكتبوا تحت الصورة "اعرف الفرق" و أضافوا قائلين:

"الزجاجة اللي على اليمين دي زجاجة زيت التموين بتاع الشهر اللي فات (شهر يونيو) زيت عباد شمس محترم كما وعد به باسم عودة" .

> أما الزجاجة اللى على الشمال فهي زجاجة زيت التموين بتاع الشهر الحالي (شهر يوليو ) زيت السيارت رجع تانى .. "