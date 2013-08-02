مستشفى رأس غارب خارج الخدمة

البحر الأحمر- لطفى الدمرانى وصلاح عبيد: منذ 1 ساعة 45 دقيقة

قام اللواء طارق المهدى محافظ البحر الأحمر بأول زيارة تفقدية لمدينة رأس غارب منذ تولية محافظا البحر الأحمر بدأت الزيارة الساعة 10 صباح اليوم الجمعة وحتى عصر اليوم وقام بتأدية صلاة الجمعة مع العاملين بالشركة العامة للبترول بمسجد معسكر رأس بكر..

وكان فى استقباله المهندس أحمد الرفاعى المدير العام لمنطقة الصحراء الشرقية برأس غارب وهتف العاملون بعد خروجهم من المسجد للفريق السيسى كما ألقى المهدى كلمة بالمسجد بعد الصلاة أشاد فيها برجال البترول واستمع إلى شكاوى العاملين.

> وكان المحافظ قد تفقد مستشفى رأس غارب المركزى وانتقدها بشدة لعدم نظافتها وافتقادها للإحلال والتجديد لعديد من الأجهزة بها وأستمع إلى شكاوى الأطباء والممرضات وافتقاد المستشفى لعمال النظافة.

> وطالب المحافظ نائبة وكيل وزارة الصحة بالعمل على حل ما تستطيع حله فورا

> كما وضع المحافظ حجر الأساس لبناء 496 وحدة إسكان جديدة بجانب ال1000 وحدة التى تنشأ حاليا كما وضع حجر الأساس لمستشفى جديد سيقام بالمدينة بدلا من القديمة بسعة 52 سرير بتكلفة إجمالية 60 مليون جنية كما قام بزيارة وادى الحواشية الصالح للزراعة للبدء في توزيعها على الشباب بواقع 2 فدان لكل شاب أو تسليمها لجمعية زراعية ليقوموا بتوزيعها عن طريقهم وفى نهاية الجولة تفقد قرية وادى دارا الزراعية.