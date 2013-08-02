القوى السياسية بكفر الشيخ تطالب بفض اعتصامات رابعة

كتب – مصطفى عيد وأشرف الحداد: منذ 51 دقيقة 33 ثانية

طالبت القوى السياسية والحزبية بكفر الشيخ بفض اعتصام أنصار المعزول محمد مرسى من ميادين رابعة العدوية والنهضة بالطرق السلمية والقانونية بعدما أصبحت تهدد الأمن القومي الداخلي وتهدد مصلحة البلاد

وقال محمد العنتبلى أمين شباب المصرين الأحرار بكفر الشيخ يجب فض اعتصام الإخوان في رابعة والنهضة بالطرق السلمية والحفاظ على أرواح المعتصمين لأنهم في النهاية هم من أبناء هذا الوطن.

> وأكد أسامة صقر عضو التيار الشعبي على ضرورة أن يتم فض الاعتصام لأن وجوده بهذه الطريقة يهدد الأمن القومي الداخلي للبلاد ولكن لا يجب أن يتم فضه بالقوة حفاظا على دماء المعتصمين الذين يوجد بينهم من هو مغرر به ويجرى وراء مصالح أو شعارات جوفاء كاذبة يطلقها قيادات الإخوان.

> أما محمود الفقى عضو مجلس إدارة منظمة مصر الحرة فيقول لقد حان الوقت لفض هذا الاعتصام فورا ويجب على الحكومة إيجاد حلول لهذه البلطجة السياسية الذي يحاول فصيل مغيب فرضها على إرادة الشعب المصري بالإرهاب والقتل لقد حان الوقت لفض هذا الاعتصام حتى ترجع هيبة الدولة مرة أخرى ومن أجل السيطرة على مفاصل الدولة وإخراس كل من تسول له نفسه بالتدخل في شئون مصر الداخلية والخارجية.

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