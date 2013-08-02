بالصور..حفل إفطار الوحده الوطنية بالكنيسة الانجيلية بالمقطم تحت عنوان”لنبني مصر”

تنظم الكنسية الإنجيلية بالمقطم افطار رمضاني بعنوان (لنبني مصر) فى حضور رجال الدين الإسلامى و المسيحى ومصاب ثورة يناير وكتاب ومفكرين وادباء وفنانين ورجال الشرطة وممثلى الأحزاب السياسية ونشطاء سياسيين وبعض من أهالى منطقة المقطم .

وكان فى أستقبال الضيوف القس نادي لبيب راعي الكنيسة الانجيلية بالمقطم وكانت فقرات الحفل بدأت بغناء وتواشيح دينية من قبل كورال الكنيسه وألقاء بعض الكلمات عن بناء مصر من رجال الدين والفنانين والسياسين

> وابرز الحضور مدير اوقاف المقطم وفضيلة والشيخ محمد لطفي والدكتورالقس يوسف بطرس من سنودس النيل الانجيلى .

والقمص مرقس راعى كنيسة الانبا شنوده بالمقطم وابونا كيرلس راعى الكنيسة بالاباجية والفنانه هند عاكف.