الإخوان يمنعون لميس الحديدي من الوصول لمدينة الإنتاج

يقدم الإعلامي خيرى رمضان، برنامج “هنا العاصمة” على شاشة الـcbc بدلًا من الإعلامية لميس الحديدي مقدمة البرنامج، حيث عجزت “الحديدى” عن الوصول إلى استديوهات مدينة الإنتاج، على خلفية الاشتبكات التي اندلعت في محيط المدينة بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن.

وكان العشرات من مؤيدي المعزول، وعدد من المنتمين للأحزاب و التيارات الإسلامية، تجمهرو، اليوم، الجمعه، عقب صلاة العصر، أمام مدينة الإنتاج الإعلامي باكتوبر، للمطالبة بعودة محمد مرسي، إلى منصبه كرئيسًا للجمهورية، قبل أن تسيطر قوات الشرطة على الوضع.