منظمة حقوقية تطالب الحكومة بالموافقة على صفقة تبادل السجناء المصريين بالجاسوس “ترابين”

اعلنت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر – أنها تلقت مساء أمس الجمعة 2 أغسطس 2013 إتصال هاتفى من السجين المصرى سليم محمد عيادة والمسجون لدى الكيان الإسرائيلى بسجن بئر سبع والذى أكد فيه ان الكيان الإسرائيلى كان قد تقدم بطلب الى الحكومة المصرية يطالب فيها بإتمام صفقة تبادل بين الجانبين المصرى والإسرائيلى على ان تشمل الصفقة تسليم الجاسوس الإسرائيلى الجنسية والمصرى الأصل عودة سليمان الترابين والصادر ضده حكم بالحبس لمدة 15 عام على خلفية واقعة قيامة بالتخابر لصالح الكيان الإسرائيلى بعد ان قام بالدخول غير المشروع الى الحدود المصرية والقاء القبض عليه مقابل كافة السجناء المصريين لدى الكيان الإسرائيلى .

وأفاد محمود البدوى المحامى ومسئول ملف السجناء المصريين بإسرائيل أنه تلقى اتصال السجين المصرى سليم محمد عيادة والذى تم القاء القبض عليه بتاريخ 2/7/2010 على خلفية إتهامة بالتخابر ضد إسرائيل والتسلل عبر الحدود والذى صدر حكم بحقه بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 7500 شيكل إسرائيلى وناشد سليم عيادة السلطات المصرية الموافقة على إتمام صفقة التبادل والتى يستفيد منها حوالى 56 سجين مصرى بالسجون الإسرائيلية والمسجونين على خلفية قضايا جنائية واخرى سياسية واخرين معتقلين اداريين بدون محاكمة لمدة تجاوزت 4 سنوات .

وصرح البدوى ان السجين المصرى سليم عيادة اخبره انه قام بالاتصال بالقنصل المصرى لدى اسرائيل السفيرمصطفى جميل والذى اكد له صحه خبر الصفقة المطروحة من جانب الكيان الإسرائيلى وطالب سليم عيادة من السلطات المصرية النظر بعين الإعتبار الى السجناء المصريين بالسجون الإسرائيلية والذين يعانون من أوضاع انسانية متدنية للغاية بدون ادنى اهتمام من السفارة المصرية بتل ابيب او الخارجية المصرية او النظام المصرى الذى تلقى العديد من المناشدات والمطالب الحقوقية بضرورة توفير نوع من الاهتمام والرعاية للسجناء المصريين بالسجون الإسرائيلية باعتبارهم مواطنين مصريين ينبغى ان تنبسط عليهم رعاية الدولة وإهتمامهما .

والجدير بالذكر ان الجمعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 52490 لسنه 67 قضائية والخاصة بالكشف عن بيانات السجناء المصريون بالسجون الإسرائيلية والتى سبق وأقامها محمود البدوى المحامى عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR بتاريخ 3/6/2013 أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والتى طالب فيها بإلغاء القرار السلبى لوزير الخارجية المصرى بالإمتناع عن تسليمة قائمة تشمل أسماء كافة السجناء المصريين بسجون الإحتلال الإسرائيلى على أن تشمل القائمة كذلك بيانت مفصلة عن كل سجين ومنها ( الأسم – السن – الإتهام – الحكم الصادر – تاريخ القبض – الحالة الصحية ) وذلك بعدما تقاعصت الخارجية المصرية عن الإستجابة للطلب المقدم اليها بتاريخ 12/5/2013 الى مكتب شكاوى وزير الخارجية .