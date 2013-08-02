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وقفة لعمال "الجوشى" بالسويس بعد مصرع عامل بصعقة كهربائية

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وقفة لعمال "الجوشى" بالسويس بعد مصرع عامل بصعقة كهربائية وقفة لعمال "الجوشى" بالسويس بعد مصرع عامل بصعقة كهربائية

نظم العشرات من عمال شركة الجوشى وقفة احتجاجية بالقرب من مشرحة السويس ضد الإهمال بالأمن الصناعى، الذى أدى إلى مصرع عامل بصعقة كهربائية، حيث استلم العمال وأسرة العامل جثمانه من مشرحة السويس وقاموا بدفنه.

كانت مستشفى السويس العام قد استقبلت 3 عمال من شركة "الجوشى"، لتصنيع الفايبر جلاس، بشمال غرب خليج السويس بعد أن تعرضوا لصعقة كهربائية أثناء عملهم بأحد الأحواض التى بها مياه وكانت متصلة بسلك كهربائى بشكل خاطئ، ولقى أحد العمال "أحمد. م. ك " 25 سنة مصرعه بسبب شدة وقوة الماس الكهربائى بالمياه.

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