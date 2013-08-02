حرس الحدود تنقذ مركب صيد وطاقمها من الاحتراق بالعين السخنة

تمكنت قوات حرس الحدود بالسويس من إنقاذ مركب صيد وطاقهم قبل احتراقهم أثناء تواجدها بمنطقة وادى الدوم بالعين السخنة.

تلقى مكتب حرس حدود بالسويس إخطارا وبلاغا عاجلا بوجود حريق شب فى مركب أثناء تواجدها جنوب وادى الدوم بالعين السخنة بـ26 كيلو، بشاطئ خليج السويس بالعين السخنة، على الفور قامت حرس الحدود بإرسال قوات إلى مكان المركب فوجدوا أن النيران لم تحرق سوى أجزاء منها فتمكنت القوات من السيطرة عليها وإنقاذ الطاقم.

تم سحب المركب ونقل الطاقم إلى الكيلو 4 جنوب منطقة الفنارة بالعين السخنة، وتم السيطرة على الموقف، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة من جانب مالك المركب، وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.