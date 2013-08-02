نائب وزير الخارجية الأمريكية يصل القاهرة في ثاني زيارة له خلال أسبوعين

كتب : حسن حسين منذ 5 دقائق

وصل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، على طائرة خاصة، وليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكي، على رأس وفد يزور مصر في ثاني زيارة له خلال أسبوعين.

واستقبل بيرنز في المطار أعضاء السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وكان بيرنز زار مصر في منتصف شهر يوليو الماضي، والتقى الرئيس عدلي منصور والدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، والفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وناقش الأوضاع الراهنة في مصر، وتبادل وجهات النظر حول المشهد السياسي في مصر، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.