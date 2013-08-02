معارض تركي: الحزب الحاكم يتجاهل الشيعة الأتراك

كتب : أ ش أ الجمعة 02-08-2013 17:19

أثار زعيم حزب الحركة القومية المعارض دولت بهتشلي ضجة بعد تصريحات له يتهم فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم بالتفرقة بين السنة والشيعة.

وذكرت صحيفة زمان اليوم عن بهتشلي قوله إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أكد أن هناك 36 عرقا في تركيا، ومنهم الأتراك، والآن بدأ في التفرقة بين المذاهب.

وفي سياق متصل، قال مساعد رئيس حزب الحركة القومية، سميح يالشن، إن دبلوماسية أردوغان وتلميذه وزير الخارجية أحمد داود أوغلو مبنية على سياسة ما أسماه بـ"العثمانية الجديدة".

وأضاف يالشن أن حكومة العدالة والتنمية تغض النظر عن ما يقارب 40 مليون شيعي يعيشون في إيران وأذربيجان والعراق إضافة إلى الشيعة الأتراك وبدلا من احتضان رئيس الوزراء أردوغان للسنة والشيعة بدأ العمل على التفرقة بين المذاهب بعد تفرقته بين الأعراق.