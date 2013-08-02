أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

معارض تركي: الحزب الحاكم يتجاهل الشيعة الأتراك

Google+ Print
معارض تركي: الحزب الحاكم يتجاهل الشيعة الأتراك معارض تركي: الحزب الحاكم يتجاهل الشيعة الأتراك

كتب : أ ش أ الجمعة 02-08-2013 17:19

أثار زعيم حزب الحركة القومية المعارض دولت بهتشلي ضجة بعد تصريحات له يتهم فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم بالتفرقة بين السنة والشيعة.

وذكرت صحيفة زمان اليوم عن بهتشلي قوله إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أكد أن هناك 36 عرقا في تركيا، ومنهم الأتراك، والآن بدأ في التفرقة بين المذاهب.

وفي سياق متصل، قال مساعد رئيس حزب الحركة القومية، سميح يالشن، إن دبلوماسية أردوغان وتلميذه وزير الخارجية أحمد داود أوغلو مبنية على سياسة ما أسماه بـ"العثمانية الجديدة".

وأضاف يالشن أن حكومة العدالة والتنمية تغض النظر عن ما يقارب 40 مليون شيعي يعيشون في إيران وأذربيجان والعراق إضافة إلى الشيعة الأتراك وبدلا من احتضان رئيس الوزراء أردوغان للسنة والشيعة بدأ العمل على التفرقة بين المذاهب بعد تفرقته بين الأعراق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة