أوغندا تؤكد مواجهة مصر في نفس موعد مباراة مالي!

أكد اتحاد الكرة الأوغندي أن منتخب بلاده سيواجه منتخب مصر في الجونة في الـ14 من أغسطس الجاري.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن عبر موقعه الرسمي عن مواجهة مصر لمالي في الـ14 من أغسطس الجاري، بينما يؤكد المسؤولون في أوغندا أنهم سيواجهون الفراعنة في نفس الموعد.

وقال موجيب كاسول نائب رئيس اتحاد الكرة الأوغندي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "مباراة مصر ستقام في موعدها، اتفقنا على كل شئ ولم يتبقى سوى موعد السفر والعودة فقط".

وأضاف ميشو سيردوفيتش المدير الفني لأوغندا "احتاج إلى بداية تجميع الفريق، والحصول على طرق تواصل مع اللاعبين المحترفين من أجل مباراة مصر".

وأكد المدرب أن المباراة تأتي خطوة هامة في إطار الاستعدادات لمواصلة تصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.